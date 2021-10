Balbina Herrera reacciona a la filtración del proyecto de fallo del magistrado Cedalise sobre caso pinchazos

La exdiputada Balbina Herrera analizó este miércoles el proyecto de fallo preparado por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cecilio Cedalise, que declararía como inconstitucional una decisión oral con fecha del 4 de julio de 2018, del entonces Magistrado Juez de Garantías Jerónimo Mejía.

Este proyecto de fallo de Cedalise decidiría una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Carlos Carrillo Gomila, el 9 de febrero de este año y de conseguir el respaldo de otros 4 magistrados del pleno de la Corte Suprema, el fallo anularía el proceso de los pinchazos iniciado en 2015.

La tarde de este martes, se conoció que Cedalise giró una nota al presidente de la CSJ, Luis Ramón Fábrega para solicitar la presentación de acciones legales a raíz de la difusión en medios de comunicación del proyecto de fallo en el cual se concede una demanda de inconstitucionalidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los “pinchazos telefónicos”.

Ante esto, Herrera argumenta que no logra aún entender este proyecto de fallo. “Yo casi llego a decir que eso no es mentira, yo decía, eso es la vereda tropical donde hay un tipo de desinformación para hacer una presión, pero la mí esto me dejó fuera de contexto”, expresó.

Comentó que al leer el comunicado del Órgano Judicial que hacía alusión a la nota que envió Cedalise al magistrado Fábrega, ella se preguntó “¿Cuál es la concepción que tiene ahora el magistrado Cedalise para tomar un tema adverso a lo que es por norma y por ley en la Corte Suprema de Justicia?”.

La también exviceministra de Vivienda manifiesta que para ella lo preocupante es “cómo una persona como Cedalise, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia echaría por la borda lo que una corporación como la Corte por norma ha realizado. Este es un tema delicado y el comunicado que manda Cedalise al magistrado Fábrega que investigue cómo se filtró, yo lo que diría es ¿qué hay detrás de esa decisión del magistrado Cedalise?, ¿qué está llevándolo a revisar un tema que fue aprobado por la Corte Suprema? esa es la pregunta qué me haría”, precisó.