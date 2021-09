Balbina Herrera sobre alianza PRD-CD: ‘Lo que se ve no se pregunta’

La exdiputada Balbina Herrera salió al paso de las declaraciones de su copartidaria, Zulay Rodríguez, luego de que anunciara hoy, en Radio Panamá que el vicepresidente de la República, Gaby Garrizo aspira a la presidencia del PRD y como Secretario General, apoyado por Benicio Robinson.

Herrera expresó que, al escuchar las declaraciones de Rodríguez, llamó a Carrizo para consultarle. “En ningún momento hemos escuchado hablar de la secretaría ni de los puestos de la dirección del partido. Aún no hemos escuchado quiénes aspiran al CEN y ese tema no se ha discutido, si ni siquiera se han escogido a los nuevos delegados”, acotó.

La también exministra de Vivienda, enfatizó que hay temas fundamentales que hay que discutir como por ejemplo, la mesa técnica que debate hoy las reformas electorales y pidió no adelantarse a los tiempos, “hay que ver la realidad que está viviendo el panameño día a día y allí está la responsabilidad de los partidos”. Añadió que hay desarrollo, pero no hay crecimiento.

Posible alianza entre PRD- CD

Al cuestionarle sobre esta posible alianza entre su partido con Cambio Democrático, Herrera respondió al estilo Juan Gabriel: “Lo que se ve no se pregunta, eso es tan evidente que yo no me voy a poner a pelear. Yo no sé cuáles sean las alianzas”.

Seguidamente, aseveró que antes de que se diera la reunión extraordinaria del Directorio Nacional del PRD, se planteaba que iba a haber pelea. “Aquí en el país no hay gobiernos que se reeligen, en este país lo que hay es la alternancia y el PRD no tiene dueño”.

No era necesaria

La militante política analizó el tema de las reformas electorales diciendo que para ella no era necesaria la creación de una mesa técnica cuando había una comisión instituida.

Dijo estar de acuerdo con muchos de los planteamientos que hicieron los magistrados del Tribunal Electoral como lo son: la doble postulación, el tope electoral, entre otros puntos.

Pinchazos telefónicos

La exdiputada, quien es querellante en el caso de los “pinchazos telefónicos” en el que se ve involucrado el expresidente Ricardo Martinelli, mencionó que lo que hay allí (en el caso), responde a la “intromisión de un Consejo de Seguridad en la vida de muchos panameños”.

“Me ha tocado estar en posiciones fuertes, hemos hecho lo que nos corresponde como ciudadanos, espero al final del camino que sean las juezas que tomen la decisión”, alegó.