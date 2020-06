Blandón cuestiona falta de transparencia en actos del Gobierno durante la pandemia

El ex candidato presidencial y presidente del Partido Panameñista, José Blandón, dice que todavía no ha recibido invitación formal a un nuevo encuentro entre dirigentes de los partidos políticos y el mandatario Laurentino Cortizo, sin embargo, indica que de concretarse, espera un compromiso serio de parte del jefe del Ejecutivo con respecto a la agenda del país.



En reuniones anteriores hubo compromisos que a juicio de Blandón, no han sido cumplidos por el Gobierno.



Para el dirigente del Panameñismo, el Gobierno ha perdido mucho capital político, que principalmente vienen como consecuencia de múltiples denuncias de corrupción y el manejo que han tenido sus personeros ante estos cuestionamientos.



Blandón señala que no se ha mostrado un compromiso con la transparencia y que la falta de información genera suspicacias.



En cuento a la reunión a la que podrían ser convocados en cualquier momento, el presidente del Panameñismo dijo que los temas de la Caja de Seguro Social y la agenda para la reactivación económica del país deben ser la prioridad.

Detalles del informe con Sergio Rivera