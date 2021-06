Blandón: “Tenemos que buscar un sistema que funcione”

Celia Douglas

Con miras al proceso para una posible constituyente paralela, el presidente del Partido Panameñista, José Blandón Figueroa, reafirma que se tienen que hacer cambios mucho mas profundos a la Carta Magna y que entren al mismo corazón de cómo funciona el sistema de gobierno panameño.

“Con respecto a cómo se elige la Asamblea y cuáles son sus facultades, cómo se elige al Presidente de la República, si es por mayoría simple o vamos a buscar una mayoría calificada y cómo se designa a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, mencionó Blandón en Radio Panamá.

Agregó el dirigente político que se deben crear verdaderos contrapesos entre los tres Órganos del Estado pero también hay que determinar cuál será el rol que jugarán organismos de fiscalización como la Contraloría General de la República.

“El país no está funcionando bien porque no hay pesos y contrapesos porque nosotros quedamos cada 5 años en manos del carácter y la forma de pensar de quien es el Presidente de la República…esas cosas no pueden pasar y tenemos que tener un sistema que funcione sin importar quién esté en la cabeza”, puntualizó José Blandón.

El presidente del Panameñismo, que se ha unido a otros dirigentes políticos y de la sociedad civil para recoger firmas a favor de una Constituyente Paralela, reconoce que no hay una Constitución perfecta pero considera que si no se avanza por ese camino no habrá posibilidades de cambio y el país se quedará girando alrededor del mismo sistema que ya se ha demostrado que no funciona.

Blandón Figueroa dice que el Tribunal Electoral debe dar a conocer lo más pronto posible un borrador de la reglamentación para el proceso donde se establezca quiénes pueden ser candidatos y cuáles son los requisitos para ser miembro de la Asamblea Constituyente.

“Debe incluirse que aquellos que tengan cargos con mando y jurisdicción u ocupen cargos por elección popular no puedan ser candidatos a constituyentes, salvo que se separen de sus cargos. Quienes sean electos constituyentes deben ser inhabilitados para ser candidatos en las elecciones del 2024”, puntualizó.

De acuerdo con la Constitución Política, los constituyentes no serán elegidos con el mismo sistema que funciona para los Diputados, sino que serán escogidos a través de listas provinciales o comarcales.

Redacción/ Sergio Rivera