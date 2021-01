Blandón: Tenemos que sentarnos y tomar decisiones

Para el presidente del Partido Panameñista, José Blandón, es necesario que todos los sectores del país se sienten para unir criterios y tomar decisiones.



En entrevista con Radio Panamá, el dirigente político y ex candidato presidencial dijo que el Gobierno se ha hecho de oídos sordos ante las recomendaciones que han hecho distintas agrupaciones y sectores para atender los efectos de la pandemia.



Blandón resaltó que desde el inicio de la pandemia se han hecho recomendaciones sobre temas importantes y urgentes para el país y no han sido atendidas.



"Necesitamos una convocatoria a diálogo Nacional para discutir temas urgentes. Eso no es lo que busca el pacto del bicentenario", aseguró el presidente del Panameñismo.



Para José Blandón, el Gobierno se ha encerrado en sí mismo y no escucha las voces de sectores que les piden tomar decisiones y asumir su responsabilidad al frente del país.



Aquí hay que hacer un esfuerzo de país donde se involucren todos los sectores para definir una agenda común pero el Gobierno tiene que escuchar al pueblo, destacó Blandón.



De acuerdo al dirigente político, el Gobierno ha perdido credibilidad y después de perderla es complicado recuperarla. En un momento de crisis, lo primero que se debe hacer es recortar gastos y se ha hecho todo lo contrario, agrega.



"Hay muchas personas perdiendo sus empresas y empleos pero el Gobierno sigue como si nada", afirmó José Blandón.



Blandón considera que no se le puede pedir a la población ser solidaria cuando en el Gobierno continúan con altos salarios y se siguen haciendo nombramientos.



Entrevista Jose Blandon https://t.co/cCxmvvl4Hi — Radio Panamá (@radiopanama) January 11, 2021