BNP asegura no haber sido notificado de fallo en caso de fideicomiso Soho Mall

El Banco Nacional aseguró este viernes mediante un comunicado que sus abogados no han sido notificados de un nuevo fallo en caso relacionado con una demanda presentada contra venta del centro comercial Soho Mall. Esto luego de una publicación del diario La Estrella de Panamá.

El Banco Nacional de Panamá informó que se les notificó que el expediente del caso sigue en el despacho del Magistrado Ponente y que en los estrados de la secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, no existen edictos que notifiquen el fallo anunciado en la publicación periodística.

A continuación los detalles del comunicado de la entidad bancaria:

El Banco Nacional de Panamá (BNP) por este medio, se dirige al país con el fin de dar a conocer su posición respecto de la noticia aparecida en La Estrella de Panamá, el día 15 de enero de 2021, bajo el título “Sala Tercera niega pretensiones del Estado y favorece a Waked”:

1. En la noticia se da conocer la existencia de un fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso interpuesto por Abdul Waked en contra de BNP y Ministerio de la Presidencia. De acuerdo con la noticia, el mencionado fallo lleva fecha de 16 de noviembre de 2020 y fue notificado el día de ayer 14 de enero de 2021.

2. A las 9:30 a.m. del día de hoy 15 de enero de 2021, funcionarios del BNP acudieron a obtener copia de la citada decisión, y fueron informados que el expediente del caso estaba en el despacho del Magistrado Ponente y que aún no había sido notificado a las partes.

3. Los funcionarios de BNP pudieron constatar que, en los estrados de la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, no existían edictos que notificaran el fallo anunciado en la noticia.



4. Al momento de emitir este comunicado, BNP no ha sido notificado de la existencia del fallo en cuestión. Lo que demuestra que la noticia comenta un fallo que jurídicamente no existe porque no hay notificación.



5. La situación antes descrita se agrava cuando el fallo mencionado, es dictado y publicado en un medio de comunicación sin que se haya resuelto antes la recusación presentada por la defensa de BNP, en contra del Magistrado Cecilio Cedalise Riquelme, por haber emitido criterios adelantados a favor del demandante.

6. Lo anterior demuestra una evidente irregularidad en las actuaciones del caso que tiene efectos en perjuicio de BNP, ya que estas actuaciones irrespetan el debido proceso del BNP, y favorece abiertamente a su demandante. Una situación lamentable y peligrosa para el banco.

7. A esto se suma el hecho que ya la misma Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en una demanda anterior propuesta por Abdul Waked por un contrato de fideicomiso igual al que ahora reclama, y decidió que esta instancia no era competente para este tipo de litigio.

El BNP ejercerá todos los derechos y acciones que la ley le permitan para defender el patrimonio de todos los panameños, y le pide a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que respete sus garantías fundamentales.

Panamá, 15 de enero de 2021.

Banco Nacional de Panamá