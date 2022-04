Cambio climático está hundiendo islas de Guna Yala, comunidades están siendo trasladadas a tierra firme

Panamá es sede del primer encuentro de ministros de Ambiente y Turismo de Centroamérica y República Dominicana y esta mañana durante su inauguración el titular de Turismo, Iván Eskildsen, dijo que Panamá ha adoptado una fórmula que se aportará una garantía de que los pueblos podrán ser los más fieles custodios de los recursos naturales, indicó que esta propuesta también puede ser imitada por los demás países de Centroamérica y el Caribe.

Por su parte el ministro de Ambiente, Milciades Concepción, explicó que el tema central de este encuentro es evaluar el estado del turismo en la región y la aplicación de modelos sostenibles en esta actividad que representa un importante activo en toda la región.

Durante este encuentro Concepción hizo un llamado a la población a no bajar la guardia en cuanto a la adecuada disposición de desechos, “no podemos seguir tirando basura en las calles”, esto, luego de ver las toneladas de basura en diversos ríos del país con las primeras lluvias de abril.

“La primera línea de no tirar basura somos nosotros mismos en nuestras casas, trabajos, las calles, los carros, no sigamos tirando basura, los turistas no van a llegar a nuestro país si seguimos siendo irresponsables con la basura”, dijo.

Concepción confirmó que hay sectores en Panamá donde ya se está viendo el impacto del cambio climático, como lo es la comarca Guna Yala, donde han tenido que reubicar varias islas a tierra firme, ya que se están hundiendo.

“En San Blas, en Guna Yala ya está ocurriendo, hay algunas un par de islas que están siendo trasladadas a tierra firme porque el incremento del nivel del mar está cubriendo algunas islas de San Blas”, dijo.

Destacó que nuestro país fue construido cuando había otro esquema climático y hoy día con los efectos del cambio climático se están viendo las consecuencias, por lo que es necesario realizar alertas tempranas a quienes viven en áreas de riesgo de inundaciones o deslizamiento.

Con información de Yissel Arévalo.