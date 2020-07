Cambio de mando en Embajada de EEUU en Panamá

Philip Laidlaw es el Jefe de Mision interino de la Embajada de Estados Unidos de Panamá hasta este 15 de julio, ya que fue designado como Consejero Político del Comando de Operaciones Especiales de EEUU, en Florida.

Seis meses fue el tiempo en que Laidlaw permaneció en el cargo en Panamá, tras haber llegado desde Colombia.

“Si bien no he podido disfrutar mucho de los hermosos paisajes de Panamá en esta breve estadía, sí he podido experimentar de primera mano la esencia de la fuerte amistad entre Panamá y los Estados Unidos. Me han inspirado los valores que nos unen, y nuestro compromiso mutuo de trabajar juntos en preservar esos valores y hacer de la región un lugar más seguro".

Estados Unidos designó a un nuevo Ministro Consejero que asumirá funciones hasta que llegue un nuevo embajador al país. Stewart Tuttle llegará al país en breve, mientras tanto la misión estará a cargo de Ryan Rowlands.

Estados Unidos no tiene embajador en Panamá, desde la partida de John Feeley en marzo del 2018.