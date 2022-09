Cambios en la Justicia Comunitaria de Paz: deberán poseer estudios en derecho, detalla MINGOB

Karen Palacios, de la dirección de Asesoría Legal del ministerio de Gobierno, Karen Palacios, detalló la mañana de este jueves en Radio Panamá los nuevos requisitos para ser juez comunitario de paz, secretario y la modernización de los Jueces de Paz, luego de la autorización del Consejo de Gabinete a la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo para presentar ante la Asamblea Nacional, el proyecto de Ley 21-22 que subroga la ley 16 de 2016 que instruye la justicia comunitaria de paz y se dictan otras disposiciones."Se realizó un proceso de consultas hace prácticamente un año, un proceso donde estuvimos en contacto con todas las instituciones que tienen que ver con el tema, evaluando cuál es la situación actual de la justicia comunitaria y el resultado es la propuesta que presentamos el día de ayer ante el Consejo de Gabinete y será elevado a la Asamblea", explicó Palacios.De acuerdo con la funcionaria, actualmente "algunas de las debilidades del sistema tienen que ver con las quejas que los ciudadanos presentan cuando un juez de paz ha cometido alguna falta ética o acusación, donde existe una Comisión Técnica Distrital que debe acoger esas denuncias, pero estas comisiones no están conformadas en todos los distritos y esto genera un vacío en el sentido en que es la entidad que debe resolver estos casos y no existe"."Los requisitos actualmente para ser juez de paz, la persona interesada tiene que pasar por un curso inicial de la Procuraduría de la Administración, ahora estamos proponiendo un plan de formación que involucre también al Ministerio de Gobierno; además, la edad actual para ser aspirante es mayor a 30 años y algunas comunidades nos dicen no tenemos, hemos bajado esa edad a 25 años", agregó.Sobre la necesidad de que el juez de paz tenga conocimientos en materia jurídica, Palacios indicó que "en los distritos metropolitanos, semi-urbanos y rurales, estamos estableciendo que la persona por lo menos posea estudios en derecho, o sea alguien que está iniciando la carrera aunque no se haya graduado, por lo menos tiene unas nociones, eso no está en la Ley actual; además de la habilidad para conciliar"."Seremos más exigentes para que la persona cumpla con estos nuevos requisitos para ocupar el cargo de Jueces de Paz y pueda tener el manejo adecuado en la resolución de esos casos"; concluyó.