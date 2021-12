Caraballo indica que fiscales que llevan el caso de Luis Enrique en Panamá podrían solicitar asistencias judiciales

El procurador general encargado, Javier Caraballo, afirmó este jueves que hasta el momento tiene “poca información” sobre el acuerdo de culpabilidad en el que Luis Enrique Martinelli Linares admite haber participado en un esquema para lavar los sobornos de la constructora Odebrecht, a través del sistema financiero estadounidense.

“Es algo que se acaba de dar. No me gustaría adelantar situaciones que no tenemos a la mano. En su momento, los fiscales que llevan el caso en Panamá podrían solicitar asistencias judiciales", expresó.

Declaró que el Ministerio Público no anuncia sus acciones, luego de que las ejecuta, las da a conocer, asegurando que los fiscales siempre van a tomar la mejor decisión.

El pasado 02 de diciembre, Luis Enrique Martinelli Linares se declaró culpable de haber participado, con su hermano Ricardo Alberto, en un esquema para lavar los sobornos pagados por Odebrecht, a través de bancos estadounidenses.

Como parte del acuerdo, Martinelli Linares devolverá $18.9 millones en bienes y cuentas, la mayoría dineros depositados en Suiza.

La lectura de la sentencia será el 20 de mayo de 2022; mientras tanto, Martinelli Linares, de 39 años, continuará en el centro de detenciones de Brooklyn, donde permanece desde el 15 de noviembre pasado, cuando fue extraditado desde Guatemala.