Carlos Abadía califica como un ‘acto poco responsable’ la espera del informe de la OIT sobre la situación de la CSS

El director general de la Caja de Seguro (CSS), Enrique Lau, indicó que a la fecha, el Diálogo por la CSS se mantiene en un receso, toda vez que se encuentran a la espera que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), envíe los estudios actuariales que están realizando.

Ante esto, el exviceministro de Salud y exdirectivo de la CSS, Carlos Abadía, calificó esta espera del informe como un "acto poco responsable, siendo una situación muy grave para los 4 millones de panameños".

Recalcó que esto ya no es un problema de los jubilados y pensionados únicamente, es un problema del país, ya que no habrá dinero para pagar las pensiones.

“A los que están en el camino para jubilarse, no va a haber jubilación y no van a trabajar hasta la víspera, eso no va a pasar. El Estado va a tener que sacar ese dinero, solo que ese dinero no existe y si existiera, no es justo que por 300 mil pensionados, sacrifiquemos a 4 millones de panameños”, sentenció Abadía.