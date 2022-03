Carlos Ayala sobre huelga del Suntracs: ‘La única forma de resolver esto sin mayores traumas, es llegando a un acuerdo’

Carlos Ayala, asesor del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), abordó este martes en Radio Panamá la negociación que mantiene Suntracs-Capac sobre la convención colectiva, asegurando que hay disposición de ambas partes de lograr acuerdo.

Detalló que se han alcanzado acuerdos de unas 153 cláusulas, quedando pendiente cinco, entre estas, hay tres que abarcan cláusulas del tema económico laboral.

Resaltó que la huelga anunciada para el próximo 4 de abril por parte del gremio sindical no es la solución. “La huelga no es la solución o no lleva a la solución del conflicto. En la huelga no pierde el empleador, pierden todos. La única forma de resolver esto sin mayores traumas, es llegando a un acuerdo”, enfatizó.

Remarcó que al final el tema principal de esta negociación es el salario.