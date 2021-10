Carlos Barsallo sobre Pandora Papers: ‘Esta investigación está revelando un problema de hipocresía y doble moral’

La revelación de los “Pandora Papers” de este domingo en la que figuran tres exmandatarios de la República de Panamá: Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela sobre supuestas sociedades creadas con el bufete panameño Alcogal, siguen generando todo tipo de reacciones en la ciudadanía.

Carlos Barsallo, director de Transparencia Internacional, hizo relevancia a que este tema no es nuevo ni se está presentando por primera vez. “Tenemos cinco años de haber pasado por una experiencia similar ya con los ‘Panama Papers’, yo creo que la palabra clave aquí es ‘nuevamente’”, dijo.

Aseguró que Pandora Papers “lo que está revelando esta investigación es un problema evidentemente de hipocresía y doble moral, los principales revelados aquí son mandatarios, personas que juraron en sus respectivos países hacer cumplir sus respectivas leyes y están aparentemente no cumpliéndolas y violándolas directamente. El punto es que, si usted tenía que hacerlas cumplir y estar usando los mecanismos y exige a su ciudadanía que la cumple, hay un serio problema y eso no lo hacen solo, sino que lo hacen ayudado por terceras personas y eso no es aceptable”.

El abogado manifiesta que la ciudadanía debe analizar este tipo de temas como los sobornos, la corrupción y explica que esto no es un tema nacional, sino global, pero que no minimiza ni limita lo que está pasando con Panamá.

Indica que el tema de la evasión de impuestos que se menciona en la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés), y que genera todo un debate, no debe opacar otro punto importante que es el “soborno internacional y de corrupción pura y dura que está mezclada y puede pasar agachado si se complica solamente a lo de pagar o no impuestos, hay corrupción pura y dura, soborno internacional y estas investigaciones lo están demostrando”.

Dijo que se debe luchar contra la corrupción y que existen las herramientas, sin embargo, tenemos unas leyes que nos están midiendo y nos dicen que no son eficientes y efectivas por su falta de implementación.

De acuerdo con el letrado, Panamá es un país que vive “apagando fuegos” y se debe pensar en el futuro ante un mundo moderno que exige transparencia y trae mejor beneficio para todos.

El director de Transparencia Internacional recomienda realizar una Evaluación Nacional de Riesgo para determinar cuáles son los riesgos de Panamá e incluir este tipo de eventos, y de esa manera, tratar de tomar medidas de mitigación. Sugiere que esta evaluación debe estar en constante revisión

Respecto al tema de la banca para la transferencia de fondos a bancos extranjeros, menciona que esta ya no está sola en este tema. “Lo que se sabe y se ha estudiado es que existen los facilitadores que incluyen una serie de 10 a 12 de profesiones, oficios u arte que son más importantes que la banca. Lo otro son vendedores de arte, de joyas, de automóviles, ese grupo ya se ha revisado que es importante que hagan lo mismo que hacía la banca. Los corruptos no quieren acumular el dinero solo por acumularlo, quieren gastarlo en cuestiones de lujo y en eso hay que estar vigilante porque eso se llama facilitadores y deben tener las obligaciones para prevenir que el sistema se corrompa y eso es lo que existe ahora en Panamá, la ‘Superintendencia de sujetos no financieros’ obligados que tienen deberes muy parecido a lo de los bancos y si esto se cumpliera se minimizaría. Yo no veo cómo defender lo de los sobornos utilizando la creación de sociedades”, añadió el jurista.

Por último, Barsallo destaca los roles de los organismos de control que deben ser de tres tipos: preventivos, activos y de ayuda a la justicia. “Se debe reformar la ley para que haya revisiones periódicas y ver el cambio de patrimonio del funcionario, eso puede hacerlo la Contraloría”, precisó.