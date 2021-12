Carlos González del movimiento Panamá Decide: ‘No estábamos proponiendo una constitución ni una reforma concreta’

El movimiento cívico para recabar firmas con la idea de convocar una Asamblea Constituyente Paralela en Panamá y renovar la institucionalidad del país fracasó, al solamente recolectar menos del 3% de las rúbricas necesarias.

Tres agrupaciones: el Movimiento Justicia Social, el Movimiento Panamá Decide y Firmo por Panamá, se trazaron la meta de recabar al menos 580,742 firmas o el 20% del padrón electoral para respaldar la elección de una Asamblea Constituyente Paralela, contemplada en la Constitución Política creada en 1972 en el régimen militar (1968-1989) y reformada en cuatro ocasiones, la última en 2004.

Carlos Ernesto González, miembro fundador del Movimiento Panamá Decide, explicó que lo ocurrido en gran medida fue producto de una serie de circunstancias que hicieron virtualmente imposible que “nosotros pudiéramos hacer el esfuerzo de todo el proceso durante los seis meses”.

Argumentó que la principal razón o dificultad que encontraron fue comunicar con claridad que lo que estaban haciendo era la puerta al ejercicio de un derecho constitucional que tienen todos los panameños que es el de llamar a una constituyente.

“Nosotros no estábamos proponiendo una constitución, no estábamos proponiendo una reforma concreta porque no compete a lo que simplemente lo que hace es abrir el compás para el ejercicio de ese derecho, el no comunicar eso bien fue muy difícil lograr consenso con las fuerzas vivas del país”, señaló.

Expresó que casi el 95% de las personas con las que hablaron, estaban conscientes de que existe un arreglo institucional que no funciona y que requiere ser cambiado.

Esta iniciativa ciudadana buscaba el establecimiento de un nuevo acuerdo social que garantizara la separación de los tres poderes del Estado, lastrada por un desmedido presidencialismo y un Parlamento ausente de fiscalización. Estas razones de fondo nunca variaron y se mantuvieron como norte del movimiento, pero no le alcanzó.