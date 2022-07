Carlos Pitty de ANAPOR sobre mesa única: 'Lo que están peleando no es una mejor calidad de vida, es otra cosa'

El presidente de la Asociación Nacional de Porcinocultores (Anapor), Carlos Pitty, se refirió este viernes a los cierres de calles y manifestaciones en varios puntos del país, asegurando que esta situación ha causado pérdidas cerca de los $6 millones en este sector y piden a los manifestantes que despejen las vías.

Pitty hizo alusión a estos grupos y a los dirigentes que conforman la mesa única del diálogo, indicando que no son nacionalistas y no piensan en el beneficio de la población. "El panameño no es de izquierda, al panameño no le gusta ese sistema que está viendo en otros países donde la vida es cada vez más difícil y ahora por la fuerza y debilidad del gobierno, piensan que pueden cambiar de sistema social, político y económico de todos los panameños; hay que ponerle mucha atención. Lo que están peleando no es una mejor calidad de vida, lo que están peleando es otra cosa", sentenció.

El presidente de Anapor, destacó que el control de precio no es una medida que funciona, por lo que exigen al gobierno la apertura de las avenidas y el libro tránsito.

"Nos sentimos secuestrados con estos cierres, el pueblo está secuestrado y este no es el Panamá que estamos acostumbrados, estos cierren nos quitan los derechos urbanos y encarecen el costo de la vida", acotó.