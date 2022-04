Carrizo se defiende y asegura que no utilizó el canal del Estado para transmitir propaganda política

Luego de la polémica surgida después del video transmitido por cadena nacional en SERTV, el vicepresidente de la Republica, José Gabriel Carrizo, se defendió, asegurando que dicho video fue enviado a todos los medios de comunicación y no en exclusiva a este medio Estatal.

Aclaró, que “el video se le mandó a todos las televisoras, de hecho, cuando yo salí de filmarlo tenía TVN radio, y ahí lo escuché, no lo escuché por SERTV". Lo de ayer fue un mensaje de la decisión que tomamos de no postularnos a ningún cargo. Decidimos no hacerlo, decidí ser respetuoso de la voluntad de miles de panameños que votaron el pasado mayo del 2019 al escogerme como vicepresidente de la Republica” dijo y añadió que “el presidente de la Republica y yo somos conscientes de los objetivos que queremos lograr, en este momento estamos concentrados en mejorarles la calidad de vida a la gente”. Pero, advierte que también le interesa el fortalecimiento del Partido.

Al preguntarle sobre sus aspiraciones políticas, el vicepresidente declaró que es muy temprano para hablar del tema. Pero, reconoce que “todo tiene su tiempo y su momento. Las bases son las que deciden y son ellos los que decidirán, por ejemplo, en una primaria, casi 700,000 miembros son los que decidirán”, manifestó.

Sobre su apoyo a algún candidato, el vicepresidente afirma que todos los aspirantes son valiosos y los delegados, elegidos en una elección que rompió récord de participación, son los que tendrán que decidir quiénes son los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. ´Yo ejerceré mi derecho al voto, y el voto es secreto, pero todos los compañeros son valiosos¨ recalcó.

Hizo hincapié en la labor conjunta que se ha realizado de la mano del presidente. “Ustedes han visto los esfuerzos que hemos hecho el sistema de salud no ha colapsado, un programa de vacunación exitoso y una recuperación económica que no solamente prevén los indicadores nacionales sino también los internacionales. Nos faltan muchos retos por cumplir”, precisó.

Con información de Nancy Pretto.