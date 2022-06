Caso Lava Jato en Panamá: dictan sobreseimiento provisional para 39 personas

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá , mediante Auto de Supervisión n . ° 28 del miércoles 15 de junio, dictó sobreseimiento provisional a favor de 39 personas, y un sobreseimiento definitivo para otra, investigadas dentro de la causa penal por la presunta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales ."En la investigación no se revela qué cuentas fueron creadas en Panamá, con la finalidad de ocultar dinero de procedencia ilícita ni los montos de los dineros ingresadosprovenientes de sociedades offshore. No se mostrará la tipología utilizada para encubrir y justificar fondos. Tampoco se evidencia la trazabilidad del dinero que, supuestamente, procede de la República Federativa de Brasil", destaca la jueza de la causa, Baloisa Marquínez Morán, al fundamentar su decisión.Además, indica que no se probó que la firma de abogados investigada administraba algún fondo o cuentas bancarias procedentes de Brasil."Por las consideraciones antes expuestas, el Juzgado Tercero Liquidador destruye el levantamiento de todas las medidas cautelares personales y fianzas de excarcelación aplicadas a los señores imputados beneficiados con sobreseimiento provisional y definitivo", subraya la resolución.Este caso, que culminó con un total de 293 tomos, guardó relación con una investigación que se inició en 2016 , producto de hechos noticiosos originados en el marco de la operación " Lava Jato " en Brasil , que vinculaban a una oficina de abogados en Panamá con la creación de sociedades anónimas que , supuestamente , tienen como objetivo la movilización de fondos ilegales.