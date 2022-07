Caso Odebrecht: hay que tener cuidado con las artimañas, porque en este momento el pueblo está en la calle, dice Arcia

El exfiscal de la Corte de Nueva York, Abel Arcia analizó el inicio de la audiencia del caso Odebrecht en nuestro país, que arrancó este lunes en el Órgano Judicial, donde se mantienen imputados más de 50 personas, entre las que destacan los expresidentes de Panamá, Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli Berrocal."El juicio es simbólico, porque inicia en momentos en que el pueblo panameño ha estado demostrando que está harto de la corrupción, que hacen tres y se roban cuatro y ha estado en las calles diciendo no más, que no se trata de qué partido eres, de lo que dijiste, sino de lo que estás haciendo. Haces y robas, la gente está harta de esa robadera", enfatizó.Agregó que "esos exmandatarios, esos funcionarios, el pueblo siente que han vendido la Patria, eran personajes que decían yo no necesito robar y; sin embargo, las evidencias de las autoridades dicen que han robado a costillas del pueblo panameño".Según Arcia, hay que tener cuidado con "artimañas legales que podríamos ver, el pueblo panameño ya está acondicionado de que cada vez que alguien de alto perfil, exfuncionarios y millonarios son acusados, les da tembleques, todos los malestares, se enferman y tratan de burlar nuestro sistema, pero la gente de pueblo cuando la hace la paga".Esta audiencia preliminar del caso Odebrecht será llevada a cabo este lunes en una audiencia pública en el Órgano Judicial, a cargo de la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez a las 9:00 a.m.