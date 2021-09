Casos de violencia contra la mujer han aumentado en Panamá Oeste, destacó INAMU

La directora del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Nellys Herrera, habló este miércoles en Radio Panamá sobre la violencia contra la mujer, que ha aumentado en la provincia de Panamá Oeste, e instó a que las denuncias por este delito sean presentadas antes las autoridades correspondientes.

Herrera manifestó que lo más importante para atreverse a poner esta denuncia es el valor de la mujer que ha sufrido la agresión. “identificas tu valor cuando tienes miedo y la mayoría de estos casos se están dando cuando la mujer siente que su vida y la de sus hijos está en riesgo”, dijo.

No obstante, lamentó el problema de credibilidad que hay en el sistema para la respuesta oportuna ante el delito de violencia de género, que hace pensar a la víctima que está sola. “Sabes el silencio que has estado viviendo y el dolor… Y te encuentras con una autoridad que te dice: Tu caso no es violencia. O vas a donde un juez de paz que te recomienda que traten de mediar como matrimonio y regresar”, explicó Herrera.

Agregó que, en lo que va del año el INAMU ha atendido 6 mil casos nuevos de los cuales el 75% ya había acudido a un juzgado de paz o fiscalía, pero su denuncia no había sido atendida.

Sobre Panamá Oeste, dijo que esta provincia “dobla la cifra en comparación con el resto de Panamá centro, que es la segunda. Unas 880 son las denuncias que el INAMU ha atendido en Panamá Oeste, donde se ha identificado la necesidad trabajar de manera urgente con los jueces de paz, enfatizó la directora del instituto.