Castalia confiesa que Martinelli la puso de rodillas al utilizar una situación de su vida íntima para atacarla

Con la voz entrecortada, la periodista de TVN, Castalia Pascual, narró a los televidentes lo que vivió en el gobierno de Ricardo Martinelli, cuando se utilizó una situación de su vida íntima y familiar para atacarla.

Su intervención se dio en medio del programa matutino “Mesa de periodistas” cuando abordaban el tema de los “pinchazos telefónicos” en el que se ve envuelto el exmandatario de la República.

Pascual contó: “Si quienes en algún momento fueron víctimas de esas escuchas se atrevieran, se atrevieran (a contarlo) mire que yo he estado tentada, porque es que ya uno no pierde nada, a decir qué información mía usó Martinelli para arrodillarme. Porque me arrodilló y me quedé sola con mi familia vulnerada, con un familiar preso, sacado de un sistema de atención para adictos por órdenes de Martinelli, que sabía de esa intimidad, después de 18 meses de tratamiento, lo sacó de la cárcel, de una granja, y lo puso en la peor celda de La Joya. Y eso yo me lo tuve que callar”.

La comunicadora expresó que luego de unos años, Martinelli le ofreció disculpas.

Aseguró que al tanto de este hecho estaba José Raúl Mulino, Luci Molinar y Roxana Méndez, ministros de Seguridad, de Educación y de Gobierno, respectivamente, en la administración de Martinelli, así como el director del Sistema Penitenciario de aquella época, Ángel Calderón, y el vocero del expresidente, Luis Eduardo Camacho.

Luego de los descargos de Castalia Pascual, esta se declaró “impedida” para seguir comentando sobre el caso “pinchazos”.

En tanto, el expresidente Martinelli escribió en su cuenta de Twitter que lo que había manifestado la periodista de TVN era un “show”. “Hoy una presentadora de TVN-2, hizo un show, tratando de justificar la conducta de un pariente. Inventando cosas que nunca dije y que ella tampoco dijo antes”, enunció.