CCIAP: La recuperación de los empleos debe ser una obsesión común

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) destacó este domingo que, luego de más de 18 meses de restricciones de movilidad y actividades cerradas, finalmente estas han sido eliminadas casi en su totalidad, lo que permitirá iniciar la reconstrucción del tejido empresarial y la reactivación de su principal activo: el recurso humano.

No obstante, el gremio empresarial considera que este urgido proceso se acelerará siempre y cuando se tenga acceso a los apoyos necesarios. De allí que, respalda firmemente la inmediata ejecución del programa de garantías o avales multisectorial consensuado en la mesa de trabajo entre el sector empresarial y el Gobierno Nacional; así como puesta en marcha inmediata del programa de riesgo compartido aprobado en mayo por el Órgano Ejecutivo para el sector turismo.



Agregó que, al inicio de la pandemia de Covid-19 cuando se implementaron las medidas de restricción, el Gobierno Nacional, de manera oportuna, puso a disposición del sector empresarial, especialmente las pequeñas y medianas empresas, fondos prestados por diferentes multilaterales. Sin embargo, en todo este tiempo su uso ha sido limitado, dado que las condiciones establecidas para acceder a los mismos no toman en cuenta la situación financiera de las empresas en un entorno de cierre prolongado.



En el recorrido que la CCIAP ha realizado a lo largo del país se ha reunido con empresarios de las PyMES, quienes han confirmado las dificultades que tienen para acceder a estos créditos. Todos coinciden que las exigencias para lograr estos préstamos obvian la realidad actual.



Ante esta situación, el gremio dijo que es necesario imprimir sentido de urgencia. Estos créditos deben implementarse de forma inmediata tomando en cuenta la realidad antes descrita. Es tan sencillo como que, si no se apoya a estas empresas, muchas se unirán a las filas de los cierres y, junto con ellas, se perderán para siempre los empleos que generaban.



Para la CCIAP, la recuperación de los empleos debe ser una obsesión común y para esto se necesita que los pequeños y medianos empresarios puedan arrancar sus operaciones. Hay que actuar cuanto antes.