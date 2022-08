CD dice que la Asamblea debe atender temas que agobian al país y no inmiscuirse en asuntos internos del partido

El partido Cambio Democrático rechazó rotundamente la abierta intromisión de la Asamblea Nacional (AN)en los asuntos internos del colectivo y en la jurisdicción del Tribunal Electoral (TE), más aún cuando el país tiene tantos temas nacionales que agobian al pueblo, y que son los que ameritan esa “alta preocupación” de este órgano del Estado.



El comunicado de la Asamblea Nacional en favor de 15 diputados expulsados y cuyos mandatos fueron revocados por parte de Cambio Democrático (CD), luego de un proceso apegado a las normas y estatutos del colectivo, no solo es lamentable y vergonzoso, sino que afecta aún más la ya deteriorada imagen de este órgano del Estado, que debe jugar su rol y centrar su atención en contribuir en la solución de los problemas que afectan a las familias panameñas, ser transparente, rendir cuentas, y fiscalizar al Órgano Ejecutivo.



"Los intereses politiqueros de unos cuantos y el conveniente “apoyo” de quienes controlan la Junta Directiva y la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, no puede estar por encima de la verdadera discusión que debe haber en este órgano del Estado para resolver temas como la crisis económica, el desempleo, la falta de medicamentos, la educación y la salud, la inseguridad, el alto precio de los alimentos o la falta de éstos, que tienen a miles de panameños en interminables filas en ferias del gobierno", apunta la directiva de CD.



El colectivo reiteró al país y a su membresía que, independientemente de las presiones y ataques, vengan de donde vengan, seguirá jugando su rol de oposición frente a los temas nacionales y en defensa de los mejores intereses del país y los panameños, "cosa que lamentablemente no hicieron los 15 diputados que buscan aferrarse al poder para continuar con la política del “qué hay pa’ mi”.