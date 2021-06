CDC ubican a Panamá en lista de países con un nivel alto de contagios por COVID-19

Por: Sergio Rivera

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) han recomendado a los viajeros que se aseguren de estar completamente vacunados contra la COVID-19 antes de viajar a Panamá.

En la última actualización sobre el estado de contagios por Covid-19 en los distintos países de destino, los CDC ubicaron a Panamá en el Nivel 3, es decir con un alto nivel de contagio.

De acuerdo con la recomendación de los CDC se le pide a los viajeros no vacunados que eviten los viajes no esenciales a Panamá deben evitar los viajes no esenciales a Panamá e indican que debido a la situación actual, todos los viajeros pueden estar en riesgo de contraer y propagar variantes de COVID-19.

Las autoridades panameñas han dispuesto desde el año pasado exigir a los viajeros que presenten pruebas con resultado negativo de COVID-19 como un requisito para autorizar su ingreso al país. En la medida que han aparecido nuevas variantes del virus también se han adoptado medidas para mitigar los riesgos de propagación por parte de pasajeros provenientes de Suramérica, algunos países de África, Asia y Europa.