Celia Moreno afirma que guías de educación sexual tienen un sesgo que no es científico

La psicóloga Celia Moreno, dilucidó este viernes sobre las sectas religiosas y las guías de educación sexual, expresando que le preocupa que no existe una ley que nos proteja contra organizaciones que violan los derechos humanos.

Manifestó que se debe tener claro las diferencias que hay entre una secta u religión. “En la religión se debe respetar tus derechos fundamentales como la libertad, tienes derecho de entrar y salir en una religión sin que te estén hostigando, acosando, pero en una secta no, si te quieres salir te van a hostigar y te van a decir que vas a caer en el mundo del pecado y van a hacer lo que ellos hicieron (haciendo alusión a la masacre de El Terrón donde murieron siete personas)”, precisó.

Respecto a las guías de orientación y educación sexual, Moreno indicó que esta no fue consultada con médicos, academias ni universidades, solo consultaron a los provida y a organizaciones religiosas.

“Estas guías ya tienen un sesgo que no es científico y no me parece correcto ni justo para las generaciones actuales, que no tengan educación científica sino religiosa”, concluyó.