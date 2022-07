Celia Moreno sobre abusos a menores: 'La iglesia ha manipulado y coaccionado a las personas a tener miedo'

La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio del Primer Circuito Judicial de Panamá, Meylín Jaén accedió a la solicitud de trabajo comunitario para el sacerdote Luis Ruíz Quiroga, quien fue condenado con 60 meses de prisión como pena principal, como autor del delito contra la libertad y la integridad sexual, en la modalidad de actos libidinosos agravados, en perjuicio de un menor de 17 años.

Esta decisión ha causado revuelo en redes sociales, ya que los cibernautas no ven con buenos ojos esta decisión avalada por la juez, y en esa misma línea, la psicóloga y defensora de los derechos humanos, Celia Moreno, se hizo eco de esta noticia.

"Es deleznable, es inadmisible la decisión que se tomó. Hay tres cosas que estamos pidiendo en cuanto a la violencia sexual con menores de edad: que no se negocie, que no se reduzca la pena y no se conmute", remarcó.

Moreno resaltó que los pederastas son reincidentes y en gran porcentaje. "Ese individuo va a salir sin haber siquiera integrado la noción de que él tiene una responsabilidad sobre la vida de los menores a quien abusó", añadió.

Precisó que estos crímenes prácticamente quedan impunes y parte de esa impunidad, a juicio de la especialista, se debe a que la iglesia ha manipulado y coaccionado a las personas a tener miedo, haciendo que los mismo jueces y fiscales reaccionen a eso.