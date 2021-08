Centros comerciales y Minsa decidirán sobre eliminación de la toma de temperatura

“Tenemos una conversación pendiente con el Ministerio de Salud (Minsa), para ver si eliminamos esa toma de temperatura en las entradas del mall, porque es repetitivo”, dijo este martes en Radio Panamá, Nadkyi Duque, presidenta de asociación de Centros Comerciales de Panamá (APACECOM).

Duque manifestó que al cliente ya se le toma la temperatura en cada comercio que visita, y por esa razón no ven la necesidad de tomarla en las entradas de los centros comerciales. También dijo que esta medida no minimiza los riesgos de contagios por Covid-19, y que incluso hoy en día hay muchas personas asintomáticas que no presentan fiebre.

Este tema será abordado antes del evento del Black Week, que será del 30 de septiembre al 10 de octubre, días llenos de promociones y descuentos, con la cual el sector espera tener una mayor reactivación, tras el golpe por el cierre debido a la pandemia. No obstante, se apuesta a que la toma de temperatura sea eliminada definitivamente.

Sobre la expectativa del Black Week, la presidenta de APACECOM indicó que “cualquier resultado que se genere va a ser positivo, porque las mínimas ventas que se van a generar son necesarias. Ahora mismo los números que tenemos dan para la sostenibilidad de los negocios, todavía muchos nos mantenemos en números rojos, pero es un paso importante”.