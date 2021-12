Centros de hisopados estarán habilitados los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero

El Ministerio de Salud (Minsa), informó que los centros de hisopados para la detección de la Covid-19, ubicados en los estadios Rod Carew (vía Centenario) y Emilio Royo (en Juan Díaz), estarán abiertos durante los próximos días festivos.

El horario de servicio al público durante el 24 y 25 de diciembre será de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.; del 26 al 30 de diciembre se atenderá de 7:00 a.m. a 2:45 p.m., y del 31 de diciembre y 1 de enero será de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

Actualmente en el país hay 4,322 casos activos de coronavirus. El informe epidemiológico del Minsa de este martes 21 de diciembre, reportó 487 casos nuevos, para un total de 484,125 casos acumulados desde el inicio de la pandemia.