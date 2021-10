Cerro Patacón está colapsado, AAUD busca implementar estaciones de transferencia para disposición final de basura

El problema de la basura en los 26 corregimientos del distrito de Panamá es latente, ya que los ciudadanos se quejan de que los camiones no la recogen durante varios días.

Ante esta situación, el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Pedro Castillo, reconoció que la entidad ha presentado un pequeño bajón debido a que muchos de los camiones compactadores están dañados.

Explicó que a varios de estos se le ponchan las llantas cuando se dirigen hacia Cerro Patacón, vía que no está en condiciones óptimas para transitar y que es utilizada a diario para la disposición final de los desechos.

“Estamos ahora mismo haciendo esfuerzos para salvar mucho de nuestros carros e ir normalizando la recolección. Ya tenemos tres días donde hemos estado acabando con esos ‘pataconcitos’ improvisados con la ayuda de camiones volquetes para la próxima semana tener la ciudad más limpia”, destacó.

Agregó que, ante la falta de compactadoras, han tenido que recurrir al uso de los volquetes y retroexcavadoras, lo cual no es lo correcto, sin embargo, Castillo aseguró que por el momento ha sido la mejor manera para cumplir con la recolección. “Estos carros estaban destinados para lugares más lejanos como Panamá Este y Panamá Norte, pero al tener el problema de la recolección en la capital por no contar con suficientes carros, optamos por utilizar esos camiones para que hagan la recolección. Estamos tratando de regular la frecuencia en los 26 corregimientos”, señaló el titular de la AAUD.

Actualmente se mantienen operando unos 38 camiones compactadores. A su vez, detalla que para brindar un buen servicio en las comunidades se necesitan alrededor de 90 camiones.

Comentó que esto también conlleva una cultura del panameño, “nosotros aceptamos nuestra responsabilidad, pero hay personas que lanzan basura desde el carro en marcha, botan basura al lado de las estaciones del Metro, en las paradas y vienen los animales o los orates y riegan los desechos, es un tema de conciencia”.

Colapso de Cerro Patacón

Castillo expresó que la disposición final de los desechos es un “dolor de cabeza” y que ha recibido comentarios de muchas personas que le manifiestan que Cerro Patacón debe ser cerrado ante el colapso de la basura depositada y falta de espacio en muchas ocasiones, a lo que él responde, “si se cierra no hay otro lugar destinado para la disposición final de los desechos”.

Dejó claro que Cerro Patacón no es administrado por la institución, es una concesión que se otorgó en gobiernos anteriores a la empresa colombiana Urbalia S.A., responsables del sitio.

Plantas de tratamientos

El funcionario adelantó que la AAUD busca implementar plantas de tratamiento y estaciones de transferencia para mejorar la problemática de la recolección y disposición de los desechos. “Ya tenemos los proyectos, pero con el tema de la pandemia no hemos podido avanzar por un recorte presupuestario”, recalcó.

No obstante, se ha logrado avanzar en la creación de una estación de transferencia ubicada en Paso Blanco, en Pacora donde los camiones en vez de salir de Pacora y dirigirse hasta Cerro Patacón, recogen la basura y la depositan en la estación, ahorrando tiempo y se mantienen en el área.

Por el momento está en la mira la instalación de una segunda estación en Panamá Norte.

Inseguridad en los barrios

Los trabajadores de la Autoridad de Aseo no escapan de los actos delictivos que ocurren en ciertos barrios, puesto que algunos han sido víctimas de los dueños de lo ajeno, así lo expresó Castillo.

“Duele decirlo y no mencionaré los lugares por seguridad de los funcionarios, pero hay muchos lugares donde personas que tienen ciertos negocios ilícitos no permiten que los camiones hagan la recolección. Ha pasado que ciertas sustancias ilícitas han sido guardadas durante la noche en las tinaqueras y cuando los muchachos van en la mañana no pueden levantar la tinaquera porque se pueden buscar un problema, y ya ha pasado… Cantidades de veces han sido objeto de que llegan personas y los encañonan con arma de fuego y les dicen que ‘no van a pasar’. En una ocasión tuvimos que hablar con la Policía Nacional para que hablara con uno de los jefes de una pandilla para que nos dijera qué días podíamos pasar y a algunos funcionarios los han bajado de los camiones y les han robado”, explicó.

Hace unas semanas se conoció que la deuda que mantienen los clientes comerciales y residenciales con la AAUD, asciende los $107 millones.

El director de Finanzas de la entidad, Christopher Grieder, dijo que un poco más del 58% de los clientes de la cartera están morosos y que la pandemia ha agudizado esta situación.

Entre los corregimientos que más adeudan está Juan Díaz con $12 millones, Tocumen $10 millones y Pedregal $7 millones.