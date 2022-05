Cifra récord, en las últimas 24 horas reportan 3,307 casos nuevos de covid-19

El C ovid-19 no da tregua y al parecer el relajamiento de las medidas ha provocado que se disparen los casos, pues en su informe de hoy martes 10 de mayo el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) reportó un incremento de 3,307 nuevos casos positivos, lo que arrojó para la fecha una positividad del 21.5%. Para esta tarde no se reportan defunciones.

Para hoy se mantiene la cifra de 8,194 fallecidos a nivel nacional para una letalidad de 1.0%.

Según el Minsa los corregimientos y distritos con mayor número de casos positivos en las últimas horas son: San Francisco (Panamá), Rufina Alfaro (San Miguelito), Juan Díaz (Panamá), Chitré (Herrera) y Bella Vista (Panamá).

En Panamá se contabilizan a la fecha 793,137 casos acumulados de la Covid-19 y 768,839 personas recuperadas. Se aplicaron 15,357 pruebas nuevas, mientras que los casos activos suman en todo el país 16,104 de los cuales 15,956 están en aislamiento domiciliario y 155 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 15,921 en casa y 35 en hoteles. Los hospitalizados son 132 en sala y 16 en UCI.

Igualmente, Epidemiología del Minsa precisó que en mundo se registran 517,863,072 casos acumulados confirmados de la Covid-19; además, de 461,448,697 de personas recuperadas y 6,278,372 de defunciones para una letalidad de 1.2%.