Citan a ex presidente Martinelli para indagatoria en el caso New business

Celia Douglas

El abogado Roniel Ortíz confirmó que el ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, está citado para este jueves a una declaración indagatoria en la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada que investiga la compra de EPASA en el caso New Business que acumuló 43.9 millones de dólares. Ortíz insiste en que se viola el principio de especialidad.

El jurista asegura que presentaran los recursos que sean necesarios, hasta las últimas consecuencias.

Mientras en la escogencia del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, diputados de Cambio Democrático Sergio Gálvez, Alaín Cedeño y las Diputadas Suplentes, Ana Irene Delgado y Fátima Agrazal salieron en defensa de Martinelli.

La citación para declaración indagatoria al ex presidente Ricardo Martinelli está programada para las 9:00 am en el caso New Business

en la Fiscalía contra la delincuencia organizada.

Y también para este jueves a la misma hora está citado a comparecer el ex presidente Juan Carlos Varela, pero por el caso Odebrecht en la Fiscalía anticorrupción.

Detalles del informe con Laritza De León