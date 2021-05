Ciudadanos que aborden vuelo desde el aeropuerto de Chiriquí deberán presentar prueba Covid negativa

La directora regional del Ministerio de Salud (Minsa), la Dra. Gladys Novoa, en una nota dirigida al gerente del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Raffoul Arab, comunica que los ciudadanos que deseen abordar vuelos desde la provincia de Chiriquí, deberán presentar obligatoriamente una prueba Covid negativa realizada en un periodo máximo de 48 horas.

En el aeropuerto en Chiriquí se ha colocado un puesto de hisopado que estará operando en horario de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., esto con el objetivo de facilitarle a los pasajeros que no se han realizado la prueba de Covid-19 antes, lo hagan de manera gratuita.

En tanto, a quienes se desplacen vía terrestre este fin de semana, se les anuncia que en el puesto de control de Guabalá se efectuarán tamizajes (toma de temperatura) e hisopados de manera aleatoria, mientras que en la frontera de Paso Canoas, se mantiene funcionando bajo las mismas disposiciones tanto para nacionales como para extranjeros.

