Ciudadanos se quejan por supuesto faltante de firmas en contra de la revocatoria de mandato del alcalde Fábrega

Una solicitud formal en la que piden al Tribunal Electoral (TE) que aclare qué ocurre con el conteo y validación de firmas del proceso de revocatoria de mandato del alcalde José Luis Fábrega, fue presentada, este martes 3 de mayo, por el abogado Roberto Ruíz Díaz, quien aseguró que existen varias denuncias sobre la supuesta falta de conteo que más de 70 firmas.

La solicitud de Ruíz Díaz se da luego de que algunos ciudadanos les enviaran los comprantes de firmas que distan con las cifras entregadas por el TE ya que los números en las constancias de firmas son más altos que los emitidos todos los lunes por la entidad electoral.

“Ya estamos viendo que es una constante en la diferencia de firmas que hay. Son alrededor de 70 a 80 firmas que no se han contado, por lo que acudimos al Tribunal Electoral, para que nos certifique por escrito ¿qué es lo que está pasando con ese faltante?”, dijo al asegurar que esto no puede tratarse de una depuración ya que el propio TE dijo que con el sistema de identificación biométrico no era necesario hacer la depuración ya que automáticamente las firmas eran validadas.

Hasta las 4:00 p.m. del lunes, un total de 14,542 firmas habían sido validadas en el proceso de recolección de firmas para revocarle el mandato al alcalde del distrito capital, José Luis Fábrega.

De acuerdo con el boletín del Tribunal Electoral, del total de las firmas, 12,888 corresponden a personas que acudieron al Centro de Atención al Usuario, mientras que otras 932 a los quioscos.

El abogado explicó que también se hizo una petición al director de Organización Electoral, Osman Valdés para que se pronuncie a cerca de la propaganda que realiza el alcalde José Luis Fábrega en contra de la revocatoria.

“El alcalde está haciendo marchas, el alcalde está haciendo concentraciones, esa es una publicidad que está realizando, entonces, yo no puedo hacer publicidad ni pagadas ni recibir donaciones. Estamos en desventajas con el alcalde”, puntualizó.