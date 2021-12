Claudio de Castro, el escritor panameño que nunca aceptó rendirse

Con más de 300 libros, entre los que destacan algunos traducidos en cuatro idiomas como el español, francés, italiano y portugués, y con éxitos de venta en Amazon, el escritor panameño, Claudio de Castro nunca se rindió y fue a la conquista de su sueño.

Durante siete años, todos los sábados él acudía junto a su esposa e hijos pequeños al correo de Punta Paitilla para enviar un sinnúmero de sobres con sus manuscritos a diferentes editoriales; bastante emocionado abría un par de sobres imaginando que serían gratas noticias, sin embargo, todas eran de rechazo. “Todos decían no, un editorial, incluso me dijo: ‘no nos mande más su libro, no queremos saber de usted”, narró.

Tras estos largos siete años, un día se sentó en su auto decepcionado y le dijo a su esposa: “no me voy a rendir, no acepto rendirme, voy a conquistar mi sueño, que algún editorial algún día me publicará un libro”.

Y, así fue. La clave de su éxito: la persistencia, fue pieza clave para que el Editorial San Pablo de Colombia le publicara un libro y de allí, otras casas editoriales de España, Argentina y Chile.

Recientemente, este amante de la pluma y el papel lanzó su nuevo libro titulado “365 días con Dios”, el cual es una reflexión diaria.

Además de esta obra, tiene otros dos libros: “Mil razones para ser un católico feliz”, y “Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad”, todos bajo la temática religiosa católica.

De Castro tiene lectores en Japón, África y en otras partes del mundo. “Los sueños son para ser conquistados, hay personas que no logran conquistar sus sueños ni salir adelante y es por un motivo muy simple: no rezan”, remarcó el escritor.