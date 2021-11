Coalición Unidos por Colón están listos para reunirse con Cortizo, el presidente confirma su asistencia

La Coalición Unidos por Colón se apersonaron la mañana de este miércoles a los actos del Día de los Símbolos Patrios en la provincia, y se apostaron a un costado del Mausoleo como protesta ante la falta de respuesta de las autoridades para solucionar los problemas de dicha ciudad.

Román Macías, dirigente de la agrupación, aseguró que están preparados para la reunión con el presidente, Laurentino Cortizo, este viernes 05 de noviembre.

Mientras tanto, la Gobernadora de la provincia, Irasema de Dale, confirmó que el encuentro se realizará en un hotel de la ciudad de Colón, y se mantiene a la espera del listado de los 20 miembros de la Coalición, quienes participarán de la reunión con el mandatario.

Por su parte, Cortizo confirmó su presencia para esta reunión. “Como siempre lo he hecho, este es un presidente de puertas abiertas, las veces que he tenido que reunirme y conversar con la gente lo hago, no hay nada más importante que poder conversar con las personas", afirmó.

El presidente manifestó que recibió muchos proyectos abandonados de administraciones pasadas; sin embargo, afirmó que se ha ido avanzando en determinadas obras como la Ciudad de la Salud, el Hospital del Niño, el Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón; sobre este último aseguró que para fin de año tendría resuelto los problemas relacionados a su infraestructura. “Nosotros recibimos con problemas más de 1000 proyectos, muchos que estaban abandonados, otros con problemas legales, pero los hemos ido resolviendo", comentó.

Hace algunas semanas, la Coalición Unidos por Colón se mantuvo por tres días protestando, exigiendo la construcción de un nuevo hospital, una terminal de transporte, mejoras en el suministro de agua potable y más plazas de empleo. También solicitan la construcción de coliseos deportivos, una casa de la cultura, mejoras en el sistema educativo y en las carreteras.