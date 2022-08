Colegio Nacional de Farmacéuticos pide al Órgano Legislativo estructurar y no modificar Ley 1 de Medicamentos

En el marco de la Mesa Única del Diálogo, el Colegio Nacional de Farmacéuticos (Conalfarm) envió una nota al presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, en la cual reitera que no hay que modificar la Ley 1 de Medicamentos y otros productos para la salud humana, sino estructurarla para perfeccionarla, a través del Título IV.



“El problema no es legal, es netamente administrativo, por lo que sugerimos se reglamente el Título IV de la Ley 1 de Medicamentos” señala la nota enviada el pasado 25 de julio al Órgano Legislativo.



Jaime Olive, presidente de la junta directiva de Conalfarm, indica que al final lo que se pretende es seguir protegiendo los intereses de las distribuidoras y no permitir que entren nuevos actores para lograr mejores precios y que el Estado pueda contratar directamente cuando no se encuentren los precios asequibles para la población.



Reglamentando el Título IV de la Ley 1 de Medicamentos es la única manera de lograr que quede debidamente regulada la contratación de los medicamentos, sostiene Olive.



Agregó que recientemente Panamá homologó, con el resto de los países de Centroamérica, el Registro Sanitario usando la Ley 1.



“Todos los países de América Latina han ajustado sus procesos de regulación y su legislación en cuanto a medicamentos, en función de la Ley 1, sin embargo, Panamá está en retroceso y eso no lo podemos permitir” puntualizó.