Colegios Particulares en desacuerdo con proyecto que busca ordenar mensualidades y matrículas por efecto de la pandemia

Celia Douglas

La Comisión de Educación realizó consultas ciudadanas para varios proyectos de ley enfocados en el sistema educativo, pero el que ha generado más disputa ha sido el que busca ordenar las mensualidades y matrículas de los colegios particulares, por el tema de la pandemia.

Omaira Kirten, representante de la Alianza de Educación Particular dice que los colegios en todo momento abrieron los espacios para atender la situación de cada padre de familia, a pesar que se dice lo contrario.



Y precisamente en representación de los padres de familia Ariel Huges, considera que los colegios particulares sólo se basan en el tema financieros, no en cambios de la educación como tal como se plantea en otras iniciativas legislativas.



El diputado proponente de la norma Leandro Ávila, señala que cuando se dice que representan el sentir de la gente, es por esos medio millón de panameños que perdieron su contrato de trabajo y que son los clientes de los colegios particulares.



El proyecto busca regular las mensualidades de las clases presenciales, semi presenciales y virtuales porque para este nuevo año escolar muchos de los colegios no están aplicando descuentos a los padres de familia.

Detalles del informe con Josué Villao