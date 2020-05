Colegios particulares y universidades privadas en la mira de Acodeco

Desde el cierre repentino de las escuelas a causa del Covid-19 no han cesado las inquietudes de muchos padres de familia de colegios particulares que piden descuentos y hasta exoneracion del pago de mensualidades durante la emergencia nacional.



El director de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), Jorge Quintero Quirós, dijo que por lo menos en 60 colegios se han logrado acuerdos. Los descuentos oscilan entre un 10% y 15%, aunque hay otros centros educativos donde todavía no se han aplicado descuentos, indicó el funcionario.





Quintero Quirós señaló que a pesar del no pago de mensualidades por parte de padres de familia que se han visto perjudicados económicamente por el COVID-19, en muchos colegios se ha permitido que los estudiantes continúen recibiendo clases de forma virtual, lo que posteriormente debe llevar a arreglos de pago entre acudientes y centros educativos.





En el caso de las universidades privadas, también hay estudiantes que piden ser beneficiados con descuentos durante la emergencia nacional. La ACODECO da seguimiento al tema, aunque reconocen que son escenarios distintos.





De acuerdo al Ministerio de Educación, son más de 200 colegios los que se encuentran dando clases de forma virtual en todo el país.

Con detalles de Sergio Rivera.