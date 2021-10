Comisión de Gobierno retomará discusión de reformas electorales este jueves

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional culminó aprobó este miércoles parte del tercer y último bloque del proyecto de Ley 544 que reforma el Código Electoral.

A su salida de la sesión, el diputado Luis Ernesto Carles manifestó que, durante la aprobación de algunos puntos del tercer bloque, se omitió darle lectura al artículo 192 que se refiere a la adjudicación de curules. “Si hoy estamos debatiendo el bloque tres y tiene el artículo 192, no se puede saltar, entonces eso lo que prevé es que mañana (jueves) vienen con modificaciones y lo que más preocupa es que no solo sean modificaciones del bloque tres, si no que sean del bloque uno y del bloque dos y eso ya fue aprobado la semana pasada producto de un consenso con la mesa técnica y es lo que he advertido hoy (miércoles)”, resaltó.

Ante las declaraciones de Carles, el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Castillo respondió que no se ha dado ninguna modificación. “Se está tratando de mandar ese mensaje de una confusión porque al final del camino la sesión permanente continúa, no hemos cerrado ni siquiera los puntos del segundo bloque que quedaron inconclusos y del tercer bloque porque el diputado independiente quiere anexarlo el día de mañana (jueves). El último punto de resolución decía que aquellos artículos que tuvieran modificación o haberse recomendado por algún diputado se pudiesen discutir de acuerdo a la posición del presidente de la Comisión”, señaló.

El diputado Castillo informó que la sesión será retomada a las 10:00 a.m. de este jueves en la sede del hemiciclo parlamentario.

“Aquí en esta asamblea tenemos a la gente y a la mesa técnica del Tribunal Electoral para llevar unas reformas lo más sensatas y democráticas posibles”, aseguró.

En medio de la sesión, se le dio cortesía de sala al Foro de Mujeres de los Partidos Políticos, quienes han manifestado su rechazo a los cambios del tema de paridad de género.

Durante esta semana, la Comisión deberá aprobar el tercer bloque del proyecto, le dará primer debate al documento y lo pasará al pleno para segundo y tercer debate. Pero la última palabra sobre las reformas la tiene el presidente Laurentino Cortizo, quien debe sancionar o vetar la norma.

Información suministrada por Enrique Arosemena de Radio Panamá.