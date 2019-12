Comisión de Gobierno se reúne con miembros del sector Obrero

Celia Douglas

La posición de diversos sectores como el Obrero es que se retire el paquete de Reformas a la Constitución que se mantendra en discusión en la Asamblea Nacional durante los proximos meses.

Juan Jované, habla de un quiebre de la institucionalidad que está reflejada en aspectos sociales, en la educación, salud entre otros, por eso piden el retiro del proyecto porque consideran que no los representan.



El representante de la Comisión de Gobierno el diputado Leandro Ávila indicó que un No a la constitución, es quedarse con lo que se tiene pero la Asamblea Nacional está dispuesta a hacer todas las consultas ciudadanas que hacen falta.



A partir del 2 de enero iniciarán los tres próximos debates en el segundo periodo de la primera legislatura pero previo a eso no se descartan nuevamente consultas ciudadanas, que en su momento fueron criticadas porque no se incluyeron en el documento.

Detalles del informe con Josué Villao