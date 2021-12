Comisión de Salario Mínimo se reúne este jueves para evaluar propuestas y cifras de la situación actual del país

La Comisión de Salario Mínimo realizó este jueves su última reunión para evaluar propuestas y cifras de la situación actual del país.

Juan Antonio Ledezma, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), reveló que la próxima semana la comisión espera llegar a un consenso con las partes. "Estamos en las presentaciones técnicas, en las cifras macroeconómicas, las cifras de las empresas, de las diferentes regiones. Aún no hay ningún acuerdo ni propuestas", señaló.

Expresó que estar en este tipo de conversaciones sobre el salario mínimo es preocupante porque se generan expectativas para un montón de personas, que a veces ni siquiera le corresponden este tema.

"Me preocupa esa cantidad de personas desempleadas en el país que no les llega el salario mínimo, a esas personas que están en trabajo informal a los que tampoco les llega el salario mínimo. Tenemos que mirar esto con luces largas, porque crear una expectativa de algo que la gente se agarra de eso pensando que eso pudiese ser una solución cuando no lo es, y puede afectar mucho la economía de esas micro, pequeñas y medianas empresas que están llamadas a generar esos puestos de trabajo para las personas", agregó Ledezma.

En cuanto a la propuesta que ha hecho el gremio sindicalista sobre el ingreso mínimo para los trabajadores en el país de $1,300 y $1,500 a partir de enero de 2022, este declaró: "Eso no tiene asidero, eso es decir una cifra por decirla. La gente se sienta sobre eso pensando que eso es una realidad".

El próximo 15 de diciembre, los gremios de trabajadores sentados en la Comisión Nacional de Salario Mínimo estarán presentando una propuesta formal de lo que consideran debe ser el ingreso de los empleados en Panamá.