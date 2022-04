Comisión evaluadora calificó con mayor puntaje la oferta más costosa para ampliar la Vía España

La comisión evaluadora del proyecto “llave en mano” licitado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la ampliación de un tramo de 5 kilómetros de la Vía España entre la Avenida Porras y la Avenida Cincuentenario, calificó con mayor puntaje a la oferta que es $10 millones más costosa que la otra propuesta.

Este proyecto que crea carriles exclusivos para el paso del transporte público de pasajeros de Mi Bus en ambos sentidos y amplía las aceras a dos metros para los peatones, tiene un precio de referencia de $85.5 millones.

Solo hubo dos proponentes el 25 de febrero pasado cuando el MOP recibió las propuestas: el consorcio C&T Vía España, que integra la panameña Constructora Urbana, S.A. (Cusa) y Toronto Global Holding, que ofertó el precio más bajo con $80.1 millones; y el consorcio integrado por la panameña Centroequipos, S.A. y la mexicana Gami Ingeniería e instalaciones, S.A., que propuso $90.6 millones.

El informe técnico de la comisión evaluadora otorgó 94 puntos al consorcio de Cusa y 95.3 puntos al grupo de Centroequipos, de un máximo de 100 puntos, es decir, una diferencia de 1.3 puntos. Entre los criterios de evaluación se consideró experiencia de la empresa, recurso humano, antecedentes de desempeño, materiales, anteproyecto de diseño y capacidad de financiamiento.

El informe de evaluación técnica de la comisión lo firma Vanessa Castillo, como coordinador; y Gloriela Berdiales y Jennifer Benitez, como miembros.

Centroequipos tiene como presidente de la junta directiva a Norberto Navarro Rodríguez y Cusa a Rogelio Alemán.

Previo a que se publicara el informe de la comisión, Cusa envió una carta al titular del MOP, Rafael Sabonge donde le advierte que algunas de las cláusulas del pliego de este proyecto eran excluyentes y no permitían la participación de empresas panameñas. Por ejemplo, menciona el pedido que se establece en el pliego de condiciones de haber colocado 15 mil metros cúbicos de pavimento y la reposición de losas de carriles exclusivos para uso de transporte público. Según la empresa, esto es algo que en Panamá no se ha hecho en los últimos 15 años. Igualmente, tener experiencia en estaciones de transporte masivo destinadas al paso de flujo peatonal. En la nota enviada al MOP, Cusa pedía que se revisaran estos y otros puntos del pliego, pero la solicitud no fue considerada.