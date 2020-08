¿Cómo calcular el precio de un servicio intangible?

Cuando ofreces un producto definitivamente ya cuentas con algunos costos y gastos, pero si se trata de un servicio intangible ¿Cómo lo calculas? Ante todo, debemos reconocer que para fijar el precio de los servicios como base debemos tomar la experiencia del cliente y si resulta muy buena podrás aumentar el precio. Te compartiré algunos técnicas para estimar el precio de un servicio intangible y más aún si estas emprendiendo:

1. Desglosa una lisa de costos que involucren desde la hora de confección, comercialización y entrega. En este caso me refiero a un restaurante, entrega de comida a domicilio que son servicios tangibles, pero cuando se trata de servicios intangibles se debe incluir la experiencia u conocimiento, el trato personalizado, el tiempo de preparación del informe, etc. y posteriormente le sumas los otros costos (agua, luz, celular, alquiler, etc.)

2. Analiza la competencia es tu mejor referencia

3. Busca referencia de precios en base a los resultados que espera el cliente

4. Ofrece paquetes con precios bajos puede ser sacrificante al principio, pero luego le puedes ofrecer algo complementario, por ejemplo: capacitaciones gratuitas y posteriormente ofreces consultoría.

Para los tipos de servicios intangibles lo mas destacado para establecer el precio es la experiencia del cliente y el resultado obtenido una vez consumido.

Por/ Mirja Ceballos