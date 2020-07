Cómo ganar tiempo, sobrevivencia o resistencia ante esta pandemia

Estoy segura que has recibido capacitación, asesoría y coaching entre otros para buscar la manera que tu negocio surja o siga adelante. Sé que es duro, difícil y a veces puedes quedar estancado /a en la preocupación o angustia , lo cual se convierte en la primera barrera.

Muchos empresarios, economistas, artículos y demás información que rodean las redes sociales hacen énfasis en varios puntos principales para ganar tiempo, sobrevivir y ser resistente en esta crisis

1. Controlar el flujo de efectivo, realizar proyecciones y hacer un nuevo presupuesto

2. Reinventarte, pensar totalmente fuera de la caja.

3. Transforma lo que ofreces usando tecnología. Ya sea si tocas el piano, dar clases de yoga, etc. la tecnología puede ayudarte a dar una mejor experiencia de cliente. Este último es muy importante ya que puedes usar la misma plataforma que tu competencia pero si la experiencia no es buena definitivamente los resultados no lo serán

4. La ayuda que brindará el gobierno para el apoyo de las empresas es importante pero, si no tienes un plan? de que servirá?

5. Los modelos colaborativos son una gran solución para tu negocio o emprendimiento. Busca alianzas productivas y que te ayuden a escalar.

Recuerden que las pymes representan un alto porcentaje de nuestra economía apoyan en crear empleos y a disminuir un poco la pobreza. No esperes que el gobierno o la empresa privada apueste por ti. Toma la iniciativa, empieza a crear ideas, muévete y te darás cuenta que la espera no será tan larga. Tu tienes el control de tu propio destino.

Por/ Mirja Ceballos