Compra de café y otros insumos de cafetería por $25 mil es un movimiento política, dice Chandler

Como una estrategia para obtener más beneficiarios o padrinos durante las futuras elecciones de 2024, es como la diputada suplente independiente Walkiria Chandler D'Orcy ve la adquisición de 18 mil 450 dólares en café a una ferretería ubicada en la provincia de Bocas del Toro.

Chandler dijo que esta situación es inaceptable y más cuando existen panameños desempleados, que no aguantan el alto costo de medicamentos, la gasolina y la canasta básica, para que se haga una adquisición tan “innecesaria.

“A mi me parece que simplemente se están metiendo diferentes renglones de compra que pudieran beneficiar a algunas personas en particular de cara al día de mañana tener más benefactores o más padrino”, dijo al asegurar que esta es una modalidad de vieja data “pero es algo que ya se tiene que cortar”, pues a su parecer los cargos públicos son para servir al país y no para servirse.

La licitación subida al portal Panamá Compra incluía la adquisición de $2,600 en canela, ~1,800 en té variados y $2,345 en azúcar morena. Esta compra de insumos de cafetería totaliza la suma de $25 mil 195 dólares.

Según lo que dijera el representante legal de la empresa a TVN noticias aunque su principal función es la venta de materiales de construcción, su permiso de operación les permite la venta de productos secos.