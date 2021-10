Con la dosis de refuerzo los anticuerpos suben de 5 a 10 veces más por encima de los que ya se tenían

El Ministerio de Salud (Minsa), anunció este martes la aplicación de la tercera dosis de vacunación o dosis de refuerzo en algunos pacientes y personas que padecen enfermedades crónicas, por lo que el doctor y científico, Eduardo Ortega explicó que la aplicación de estas es para aquellas personas que recibieron sus dos dosis y no respondieron adecuadamente.

“Es un grupo particular de personas, son personas que toman algún tipo de tratamiento que altera su respuesta inmune, tienen enfermedades como tumores sólidos, leucemia, trasplantes de órganos, que viven con el virus de inmuno deficiencia humana adquirida que no han respondido al tratamiento, menos de la mitad de ellas responden a las dos dosis y necesitan una tercera dosis”, argumentó.

Comentó que esta tercera dosis se da a los 28 días de haber completado el esquema completo de vacunación (dos dosis).

En tanto, las personas que tienen una respuesta inmune adecuada el esquema de vacunación primario con dos dosis, se necesitará reforzar ese esquema seis meses después de haber cumplido con la aplicación doble de las vacunas y así poder volver a asumir esos títulos de anticuerpo y esa respuesta inmune celular.

Afirmó que cuando te dan ese refuerzo los anticuerpos suben de 5 a 10 veces más por arriba de lo que ya se tenía cuando se completó la aplicación de las dos dosis. “Las dos dosis no ayudan con la variante Delta”, recalcó.

El galeno hizo hincapié en que el refuerzo se recomienda a partir de los seis meses, inicialmente en todas las personas mayores de 55 años, personas en asilo, encamadas, personas en casa hogar y personas de 18 a 54 años que tienen una enfermedad crónica o por motivo de la ocupación que tienen se exponen a una mayor infección como, personal médico, enfermeras, tecnólogos, estamentos de seguridad, auxiliares, farmaceutas, educadores.

Los pacientes hipertensos también están contemplados en esta nueva fase.

El galeno indicó que ya se han colocado dosis de refuerzo a unos 4,400 pacientes inmunosuprimidos.

No se han colocado segunda dosis

Ortega reveló importantes cifras, respecto a personas que no se han colocado la segunda dosis.

Señaló que 392 mil panameños no se han puesto la segunda dosis de Pfizer, mientras que unos 15 mil aún no se han aplicado la segunda dosis de AstraZeneca.

Instó a la población que está pendiente de estas dosis ir a colocárselas, ya que no están protegidos a cabalidad. “Una dosis protege un 40%, dos dosis protege el 93%, tres dosis protegerá aún mucho más”, apuntó.

Anunció que se tienen destinados 81 sitios a nivel nacional para que la gente acuda a colocarse sus segundas dosis de vacunas.

Reiteró que la variante Delta continúa y seguirá circulando en este país por muchos años, “es posible que circule en el mundo por el resto de nuestra historia”, sostuvo el médico.

Siguiendo los lineamientos internacionales

El científico detalló que en todo el país la vacuna que se utilizará será la de Pfizer, al menos que la persona haya presentado alguna reacción alérgica a esta, entonces se le colocará la de la casa farmacéutica AstraZeneca.

“Estamos recomendado Pfizer porque AstraZeneca no ha sido autorizada en Estados Unidos porque ya ellos tienen varias vacunas, pronto tendrán cuatro vacunas y al no estar autorizada no están recomendando esta vacuna, sin embargo, 193 países utilizan AstraZeneca, incluyendo Panamá”, comentó.

Enfatizó que Reino Unido, “que es el país que más experiencia tiene en el mundo, está recomendando la vacuna de Pfizer como refuerzo para todas las personas que recibieron cualquier tipo de vacuna y estamos siguiendo la recomendación de la autoridad regulatoria y los expertos científicos del Reino Unido, y sabemos que cuando combinas las vacunas tienes el beneficio de ambas vacunas, tienes una excelente producción de anticuerpos y activación de células del sistema inmune”.

Para la aplicación de las dosis de refuerzo o tercera dosis, la persona deberá llevar su tarjeta de vacunación, ya que no se estará entregando una nueva.

Tratamiento oral

El doctor mencionó el medicamento oral “molnupiravir”, fabricado por el laboratorio Merck y que se encuentra en aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y que permite tratar la Covid-19.

“Ahora podremos prevenirlo y pronto tratarlo adecuadamente si esperamos que se apruebe el medicamento oral que está en evaluación en la FDA y esperemos que en diciembre esté autorizado para ser utilizado. Este medicamente es un tratamiento, no reemplaza a la vacuna. La vacuna evita que tengas secuelas, que te enfermes, que te infectes, el tratamiento es para tratarte en la parte inicial”, aseveró.

Ortega confía en que a partir de diciembre se podrá tener este tratamiento de vía oral que debe ser utilizado en los primeros cinco días del virus, dos veces al día. “Este tratamiento evita la hospitalización hasta en un 50% de las personas”, concluyó.

Vacunación en niños menores de 12 años

En base a este tema, consideró que es importante abrir las escuelas completamente, pero no se puede tener un año de escuela cerrada porque esto afectaría la parte emocional, nutricional y mental de los niños.

Adelantó que el próximo 26 de octubre se reúne la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos para revisar los datos de niños de 5 a 12 años y ver si la vacuna es segura y si los expertos de FDA están de acuerdo que la vacuna produce anticuerpo y que la vayan a recomendar. “Luego de allí pasará al Centro de Control de Enfermedades, esto se hace al público y una vez se recomiende nos reuniremos en Panamá con los expertos y se hará una recomendación en Panamá. Yo espero que para mitad de noviembre haya una recomendación para esos niños de edad”, puntualizó.