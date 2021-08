Con más del 90% de los docentes vacunados, no debería haber problemas para regresar a clases, Trejos

Con más del 90% de la población docente vacunada, no debería haber problema para que se retorne a las aulas escolares, aseguró Francisco Trejos, especialista en educación de la UNICEF.



Según Trejos en la actualidad apenas sólo un 10% de los estudiantes está recibiendo clases semi presenciales. “Nuestra recomendación es que se acelere la reapertura de escuelas, por todas las implicaciones que tiene el hecho de que un estudiante no pueda tener un contacto directo con su docente”, precisó.



El especialista sostiene que el celular no es el medio más óptimo para recibir clases, y además en estos hogares el 50% de los niños comparte el dispositivo con otro miembro de la familia. “Tenemos casos donde existe un único celular de la familia y el estudiante solamente se puede conectar cuando el papá o la mamá regresan del trabajo”, señaló Trejos.



A su parecer se tiene un grupo de estudiantes bastante grandes que no está recibiendo la educación con la calidad que debería recibirla. Añadió que desde el año pasado el Ministerio de Educación se está preparando para el retorno a las escuelas y han establecido los lineamientos.



Trejos concluyó que el resultado no se va a ver ahora, sino después cuando los estudiantes comiencen a sentir el rezazo educativo, máxime cuando un 87% no logra los componentes en aplicaciones básicas. Mientras que el 50% en tercer grado tiene problemas en la comprensión de lectura.