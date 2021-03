CONATO denuncia que ciertos sectores buscan privatizar la CSS

Celia Douglas



Los miembros del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados han decidido abandonar el diálogo de la CSS porque consideran que existen intenciones de ciertos sectores de imponer la individualización y privatización de la entidad mediante una alianza para descalificar al sistema solidario.



Para Mario Serrano, Coordinador de CONATO dice que no es posible aceptar que la fórmula de los sectores políticos y económicamente multipliquen lso sacrificios de los trabajadores.



El gremio sigue rechazando la participación de los partidos políticos en el diálogo, porque los consideran responsables de perpetrar la autonomía de la CSS según lo manifestó Eduardo Gil.



Sin embargo, Nelva Reyes dice que no se descartan movilizaciones a nivel nacional para que se cumplan con las condiciones necesarias para un diálogo democrático.



La subcomisión de metodología no presentó el proyecto a la mesa plenaria debido a que los trabajadores decidieron levantarse de la mesa. Este miércoles, se reanuda la discusión para dar continuidad a la agenda.

Detalles del informe con Josué Villao