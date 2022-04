Concejal Willie Bermúdez: 'Yo no estoy a favor de las licencias con sueldo'

El representante de Don Bosco, Guillermo "Willie" Bermúdez, se refirió este martes en Radio Panamá al tema de las licencias con sueldo, afirmando que no está a favor de dichas licencias.

"Yo no estoy a favor de las licencias con sueldo. El cobrar dos salarios, siempre lo he dicho y como representante, creo que no es una práctica correcta; era legal, pero no moralmente", indicó.

Manifestó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le pone freno a una práctica, que hasta ahora era legal, pero no era justo para la ciudadanía, que cada vez pide más transparencia de los dineros públicos.

Bermúdez expresó que entendiendo la situación en que hoy se encuentran muchas personas en este país, más después de la pandemia, no se puede estar cobrado siendo un cargo electo y adicional porque fuiste electo y trabajabas en el Gobierno.