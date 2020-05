Concejales de la capital reclaman por más apoyo del Gobierno para sus comunidades en medio de la pandemia

En el distrito de Panamá, persisten las quejas por las múltiples anomalías que se presentan en el proceso para la distribución de bonos y bolsas de alimentos en medio de la pandemia.



Los listados de familias que solicitan la ayuda a sus autoridades locales sigue en aumento y al grupo se han sumado gran cantidad de extranjeros para quienes no existen lineamientos claros sobre el tratamiento en medio de la crisis.



Este martes, en la sesión del Concejo Municipal de Panamá, los concejales denunciaron falta de coordinación oportuna con los gobiernos locales para la entrega de las ayudas a las familias necesitadas. Así lo planteó Jair Martínez, del corregimiento de Santa Ana.



El representante de Bella Vista, Ricardo Domínguez, pidió mayor apoyo al Gobierno Central pues los 2 mil 500 bonos asignados para ese corregimiento no serían suficientes para atender las necesidades de muchos residentes en la coyuntura actual.



Por su parte, Carlos Pérez Herrera, del corregimiento de San Francisco, ha solicitado apoyo de la justicia comunitaria de paz para lograr que la ayuda también pueda llegar a muchas familias que residen en edificios a los que se les ha dificultado el ingreso.



En medio de las dificultades los concejales del distrito capital han destacado la importancia de los gobiernos locales para llevar a cabo la distribución de apoyos a familias necesitadas en las comunidades, aunque reiteran que en algunos sectores no ha sido suficiente.

Detalles del informe con Sergio Rivera