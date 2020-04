Concejales del distrito capital plantean obligatoriedad del uso de mascarillas

El proyecto de acuerdo aprobado por la Comisión de Salud Pública del Concejo Municipal de Panamá y que haría obligatorio el uso de mascarillas para quienes residan en el distrito de Capital y aplica sanciones para los conductores que no cuenten con sus respectivos salvoconductos fue debatido por los concejales en la sesión de este martes.



Carlos Pérez Herrera, del corregimiento de San Francisco, señala que además de las sanciones, quienes no cumplan con los decretos que limitan la circulación, deben estar obligados a realizar trabajo comunitario.



El informe de la Comisión con el proyecto de acuerdo fue sometido a la votación de los concejales y se aprobó con 18 votos a favor pero algunos consideran que las sanciones no pueden ser iguales para todos.



El representante de Parque Lefevre, Sebastián Abadía, dice que en todos los corregimientos la población no tiene las mismas capacidades para asumir los costos de las sanciones que podrían llegar hasta los B/. 1,000.00.



Ricardo Domínguez, de Bella Vista, planteó que las multas incluso podrían incrementarse.



Por su parte, la directora de Legal y Justicia del Municipio de Panamá, Melva Danello, resaltó que, de acuerdo a la Ley 16 de 2016 que rige la Justicia Comunitaria de Paz, las sanciones tienen un tope distinto para cada caso.



El proyecto de acuerdo de los concejales del Distrito de Panamá, contempla que para infractores que sufran de afecciones cardíacas, diabetes e hipertensión sus trabajos comunitarios serán establecidos de acorde con la condición de salud por el juez de paz correspondiente.

Detalles del informe con Sergio Rivera